Olieprijs naar tweehonderd dollar per vat door conflict in het Midden-Oosten

Nu het wereldwijde conflict met Iran escaleert, is het vooruitzicht van een stijgende olieprijs naar tweehonderd dollar per vat niet langer ondenkbaar. Modebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Europa bereiden zich opnieuw voor op volatiliteit, nu de energiemarkten scherp reageren op geopolitieke risico's. De gevolgen zijn voelbaar in de hele industrie, die al met kleine marges opereert in een kwetsbare wereldeconomie. Dit geldt voor de productie van vezels en de fabricage, maar ook voor de vrachtkosten en het consumentenvertrouwen.

Olie blijft een belangrijk ruw materiaal voor de sector. Niet alleen voor transport, maar ook als grondstof voor polyester, nylon en andere synthetische materialen die de wereldwijde textielproductie domineren. Een aanhoudende piek op dit niveau verhoogt de inputkosten voor spinnerijen, ververijen en fabrikanten. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor zeevracht, luchtvracht en verzekeringspremies op belangrijke handelsroutes.

Luxesector voelt de vertraging van het toerisme

De luxesector is al kwetsbaar. Volgens berichtgeving van Bloomberg bereidt Swatch Group AG zich voor op langdurige economische onrust, nu de vraag wordt geraakt door de onrust in het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft meer dan 200 winkels in de regio. Exclusief Saoedi-Arabië was dit vorig jaar goed voor vijf tot tien procent van de omzet, aldus directeur Nick Hayek in Biel.

Hoewel de winkels openblijven, zal een daling van het toerisme tijdens de belangrijke Ramadan-periode naar verwachting de prestaties beïnvloeden. Sinds het begin van het conflict zijn de aandelen van Swatch met ongeveer 16 procent gedaald, meldt Bloomberg. De timing is moeilijk voor de bredere luxesector. Het Midden-Oosten was juist een relatief lichtpunt te midden van de zwakke Chinese vraag en de tariefdruk die onder de Amerikaanse president Donald Trump werd ingevoerd.

De operationele marge van Swatch is in 2025 meer dan gehalveerd, wat de kwetsbaarheid van de sector onderstreept. Dit gebeurde zelfs terwijl de groep haar prognose voor verbeterde verkoopvolumes dit jaar herhaalde.

Toenemende druk

Valutaschommelingen veroorzaken nog extra druk. De Zwitserse frank is sinds begin 2025 met ongeveer 15 procent in waarde gestegen ten opzichte van de dollar. Hayek waarschuwde dat deze ontwikkeling zwaar weegt op exporteurs en wordt onderschat door de Zwitserse Nationale Bank. In haar jaarverslag uitte Swatch ook kritiek op de tarieven en handelsverstoringen die vorig jaar zowel het bedrijf als de bredere industrie hebben geschaad.

Voor modemerken in het algemeen dreigt een olieprijs van tweehonderd dollar de marges in de hele waardeketen onder druk te zetten. Hogere kosten voor energie, logistiek en materialen komen op een moment dat de consumentenbestedingen al onder druk staan door inflatie.

De escalatie benadrukt de structurele afhankelijkheid van de mode-industrie van fossiele brandstoffen, zowel voor energie als voor grondstoffen. Als de hoge olieprijzen aanhouden, kan de crisis de verschuiving naar nearshoring, alternatieve materialen en diversificatie van de toeleveringsketen versnellen. Voorlopig herijken merken hun prognoses en bereiden ze zich voor op een volatiele tweede helft van het jaar.