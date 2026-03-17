Olymp verwerft merkrechten van Eterna

Begin deze maand kondigde de insolvente kledingaanbieder Eterna Mode GmbH de stopzetting van de bedrijfsactiviteiten aan na een mislukte zoektocht naar investeerders. Het traditionele merk heeft desondanks een toekomst. Maandag maakte Olymp Bezner KG, eveneens gespecialiseerd in overhemden en blouses, de overname van de merkrechten van Eterna bekend.

Mark Bezner, eigenaar en CEO van Olymp, lichtte de redenen voor de aankoop toe. “We hebben groot respect voor de ondernemersprestatie van onze jarenlange concurrent Eterna, die decennialang samen met Olymp de Duitse en Europese overhemdenmarkt heeft gevormd,” verklaarde hij in een statement. “Beide merken delen sinds jaar en dag een uitgesproken gevoel voor kwaliteit, een neus voor tijdloze elegantie en het streven naar het perfecte overhemd. We onderzoeken al verschillende scenario's om het merk Eterna weer succesvol in de markt te positioneren voor de vele trouwe merkaanhangers en handelspartners.”

“Waardevolle verrijking van het groeiende merk- en productportfolio van Olymp”

De overname van de merkrechten van het kernmerk Eterna en de andere geregistreerde handelsmerken van Eterna Mode GmbH is ‘een waardevolle verrijking van het groeiende merk- en productportfolio van Olymp’, aldus de nieuwe eigenaar. De merken Eterna en Olymp vullen elkaar aan door hun verschillende collecties, marktdekking, doelgroepbenadering en positionering in de retail. De acquisitie biedt Olymp Bezner KG dan ook ‘veel mogelijkheden om zich in de toekomst nog breder en variabeler te positioneren in een aanhoudend uitdagende marktomgeving in de mode-industrie’.

Eterna Mode GmbH, gevestigd in Passau, vroeg kort voor Kerstmis een insolventieprocedure onder eigen beheer aan. Destijds kondigde het bedrijf de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten aan. Een investeerdersproces als onderdeel van de procedure leidde echter niet tot succes. Hierdoor besloot Eterna begin maart tot de stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, een proces dat in de zomer wordt afgerond. Tegelijkertijd was de verkoop van de merkrechten al aangekondigd.