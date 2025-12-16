Omoda neemt Mijn Modewereld in De Wijk over

Omoda kondigt vandaag de overname aan van Mijn Modewereld in het Drentse De Wijk. Jeanette van de Belt, sinds 1998 eigenaar van de concept store, geeft aan dat ziekte een rol speelt in de overdracht.

De modewinkel van maar liefst 8.000 m² is een begrip in Noord-Nederland met ruim 300 merken, personal shoppers en een restaurant, en trok daarmee klanten uit de hele regio. Vanuit Omoda is de intentie om dat concept verder te laten groeien. Met de overname zet het familiebedrijf een volgende stap in zijn strategie om de online en offline modebeleving sterker met elkaar te verbinden, zo stelt Omoda in het persbericht. Die motivatie klonk ook uit de overname van Leurink Mode (nu Leurink by Assem) in Borne eerder dit jaar. De vestiging in De Wijk zal de eerste Omoda-locatie zijn waar het gehele assortiment van het bedrijf te vinden zal zijn, zo meldt CEO Jan Baan op LinkedIn. Zo komt het aanbod voor dames, heren en kids er samen.

De eerste stappen na de overname zijn de naamswijziging naar Omoda Modewereld, het sluiten van de zaak en een verbouwing tot een volwaardige schoenenwinkel met een verdubbeld schoenenaanbod en een toevoeging: een accessoirecollectie. Brasserie ’t Pakhuys en de serviceafdeling blijven intact.

Vanwege de overname zal de Omoda-boetiek in Meppel een paar kilometer verderop medio 2026 gesloten worden. De collega’s van de boetiek kunnen aan het werk in het nieuwe filiaal in De Wijk.