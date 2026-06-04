Omoda neemt Wehkamp over: groep van 600 miljoen euro in de maak

Een verrassende deal: e-tailer Wehkamp wordt overgenomen door Omoda. Er is een overeenkomst gesloten tussen Omoda Brands en Wehkamp Retail Group Holding, zo wordt gemeld in een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de deal is niet bekend.

Wehkamp komt hiermee weer in Nederlandse handen. Wehkamp Retail Group Holding was sinds 2015 in handen van Britse private equity-partij Apax Partners. De overname moet nog wel goedkeuring krijgen van alle benodigde partijen, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt.

Omoda krijgt door de deal niet alleen Wehkamp erbij, maar ook Kleertjes.com. Omoda is al jaren op overnamepad en voegde de laatste jaren al Assem, Shuz en Leurink toe aan het portfolio. Inmiddels heeft Omoda Brands 42 Omoda winkels en 20 Assem-winkels. Door nu ook Wehkamp en Kleertjes erbij te voegen zal Omoda een van de grote Nederlandse fashion en lifestyle retailers worden. Naar eigen zeggen kan Omoda hierdoor concurreren met bestaande internationale platforms. De nieuwe groep zal een jaaromzet van ongeveer 600 miljoen euro hebben.

Nieuwe structuur

Om de overname te financieren is er samengewerkt met ‘een Nederlands Family Office’, die mede financiert en daarmee een minderheidsbelang in de nieuwe groep verkrijgt. De nieuwe groep zal aangestuurd worden door Jan Baan, CEO van Omoda, en Martijn Hagman (WRG) zal co-CEO worden van de groep tot eind 2027.

Een andere toevoeging aan het team is Erik-Jan Mares, voormalig CEO van Zeeman. Hij zal voorzitter worden van de nog op te richten Raad van Commissarissen van Omoda Brands.

Omoda wil Wehkamp 'nóg persoonlijker' maken

Jan Baan, CEO Omoda Brands, in het persbericht: “De overname van Wehkamp Retail Group past in onze ambitie om verder te bouwen aan een groep die de Nederlandse modemarkt in de volle breedte kan bedienen. Wehkamp hoort wat ons betreft thuis in het rijtje van Nederlandse retail iconen. Het merk heeft een sterk en loyaal klantenbestand, en een state-of-the-art logistieke operatie. Terwijl bij Wehkamp het afgelopen jaar de eerste stappen zijn gezet richting een meer afgebakende collectie en duidelijkere positionering, kunnen wij met onze boutique-visie Wehkamp nóg persoonlijker maken.”

“Nadat we met Omoda minder dan vijf jaar geleden de verbreding inzetten vanuit schoenen naar kleding, zullen we na deze overname over alle segmenten van de markt actief zijn met afzonderlijke merken en kunnen we nog meer consumenten een relevante boutique-ervaring bieden. Door het bundelen van onze krachten kunnen we onze ontwikkeling versnellen en verder investeren in een onderscheidende klantpropositie en positionering van al onze merken naar de toekomst.”

Martijn Hagman, CEO WRG, vult aan: “Het overname trackrecord van de afgelopen jaren laat zien dat Omoda Brands in staat is transformatie te realiseren vanuit passie voor mode en liefde voor retail. Wij zijn er trots op dat Wehkamp nu weer in Nederlandse handen gaat komen en dat wij met Wehkamp en kleertjes.com deel gaan uitmaken van een ondernemend familiebedrijf met een lange traditie. Ik ben ervan overtuigd dat Wehkamp op deze manier weer echt Wehkamp zal worden.”

Omoda en Wehkamp: Dit levert het de partijen op

Wehkamp zal kunnen profiteren van de expertise op het gebied van schoenen van Omoda brands, zo is te lezen in het persbericht. Omgekeerd zal Wehkamps sterke positie in zowel home & living als beauty en lingerie een duidelijke kans voor Omoda en Assem zijn om zich in de toekomst te verbreden naar deze categorieën.

Ook bijzonder, Wehkamp gaat mogelijk de fysieke retail in. Het persbericht meldt namelijk dat Wehkamp zal kunnen profiteren van de offline ervaring van Omoda Brands en dat in de toekomst de eventuele opening van een aantal fysieke woonwinkels onder Wehkamp worden verkend. Wehkamps eigen woonmerk Nous ging recent al een samenwerking aan met woonketen Loods5, waardoor de producten voor het eerst in een fysieke winkel te bekijken zijn.

Op termijn willen de partijen de distributie van alle merken bundelen in het distributiecentrum van WRG in Zwolle. Dit plan zal de komende periode verder worden uitgewerkt. “De uitgebreide expertise en capaciteit op het gebied van logistiek en fulfilment van WRG kan de combinatie significante synergievoordelen behalen. Het delen van de technologische infrastructuur, het toevoegen van nieuwe categorieën aan de verschillende merken en het optimaliseren van contracten creëren ruimte voor verdere groei van de winstgevendheid.”

Wehkamp gered door Omoda

Dat Wehkamp wordt overgenomen is op zichzelf niet verrassend. Wehkamp ziet al jaren de resultaten teruglopen. In het boekjaar 2024-2025 liep de omzet verder terug met 6,8 procent naar een bedrag van 514 miljoen euro. Het verlies steeg naar 89,1 miljoen euro. Dat verlies werd wel sterk beïnvloed door een eenmalige afboeking op de goodwill balans. Zonder die kostenpost was het verlies namelijk 8,8 miljoen euro.

Sinds 2022 heeft het bedrijf omzetdalingen te verduren en de omzetwinst in het boekjaar 2021-2022 werd voornamelijk behaald door de toevoeging van Kleertjes aan het portfolio.