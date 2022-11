Omzet Abercrombie & Fitch Co. lager door sterke dollar, bedrijf draait netto verlies

In het derde kwartaal van het boekjaar lag de omzet van Abercrombie & Fitch Co. 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet kwam uit op 880,1 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 858 miljoen euro), tegenover 905,2 miljoen dollar (882 miljoen euro) vorig jaar.

Dat had vooral met de wisselkoersen te maken, zo meldt het bedrijf. Alleen al door de relatief sterke positie van de dollar liep Abercrombie & Fitch, dat veel naar andere continenten exporteert, ongeveer 26,9 miljoen dollar (26,2 miljoen euro) mis. De omzet op basis van constante wisselkoersen bleef ongeveer gelijk.

In beide gevallen geen topprestaties, tenminste, op het eerste oog. Abercrombie & Fitch kwam met deze cijfers echter nog uit boven de verwachtingen van Wall Street, dat volgens WWD eerder op een omzet van 830 miljoen dollar (circa 809 miljoen euro) had gerekend.

Wat omzet betreft blijft de Hollister-tak, waaronder ook Gilly Hicks en Social Tourist vallen, nog altijd achter. De omzet van deze merken liep samengenomen met twaalf procent terug naar 457,8 miljoen dollar (446 miljoen euro). Abercrombie groeide met tien procent naar 422,3 miljoen dollar (411,5 miljoen euro). Onder deze tak vallen Abercrombie & Fitch en Abercrombie Kids.

Abercrombie & Fitch boekt nettoverlies van 2,2 miljoen

Onderaan de streep stond een nettoverlies van 2,2 miljoen dollar (2,1 miljoen euro). Dat had mede te maken met stijgende kosten: het operationeel inkomen daalde van 72,7 miljoen dollar (70,8 miljoen euro) vorig jaar naar 17,5 miljoen dollar (17,1 miljoen euro) in het derde kwartaal van het huidige boekjaar.

Op driekwart van het boekjaar staat Abercrombie & Fitch op een nettoverlies van 35,5 miljoen dollar (34,6 miljoen euro) waar vorig jaar nog een winst van 197,5 miljoen (192,4 miljoen euro) stond aangegeven.

“We zijn voorzichtig optimistisch in de aanloop naar de feestdagen,” aldus CEO Fran Horowitz. “We richten ons op datgene wat we kunnen controleren. We hebben de ontvangst van onze voorraad strategisch aangepast voor de feestdagen en het begin van 2023, en in tegenstelling tot vorig jaar hebben we voorraad bij de hand om aan de feestdagenvraag te voldoen.” Horowitz zegt ook dat er kosten zijn gedrukt waar mogelijk.

Voor het volledige boekjaar verwacht Abercrombie & Fitch dat de omzet met twee tot drie procent daalt ten opzichte van 2021.

Abercrombie & Fitch kondigt ook aan dat Terry Burman tegen het eind van het huidige boekjaar vertrekt als voorzitter van de raad van bestuur. Hij wordt opgevolgd door bestuurslid Nigel Travis.