Omzet Abercrombie & Fitch Co. weer boven pre-corona niveau

Abercrombie & Fitch Co. heeft in het boekjaar 2021 een omzet behaald van 3,7 miljard dollar (3,3 miljard euro). Dit deed het bedrijf door een stijging van 19 procent in vergelijking met een boekjaar eerder, zo is te lezen in het jaarverslag. Het betekent ook dat het bedrijf het omzetniveau van voor de pandemie is overstegen.

In vergelijking met het boekjaar 2019 was de omzet van Abercrombie & Fitch Co. 2 procent hoger. Het operationele inkomen van het bedrijf kwam in het boekjaar 2021 uit op 343 miljoen dollar. Omgerekend is dit 309,3 miljoen euro.

Abercrombie & Fitch Co. is naast het merk Abercrombie & Fitch ook nog het moederbedrijf van Hollister. Het bedrijf is actief in de Verenigde Staten, de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en de APAC (Asia Pacific). Van de twee merken haalt Hollister het meeste omzet binnen, ook dit boekjaar. Bij het merk kwam het neer op een omzet van 2,1 miljard dollar, terwijl Abercrombie een omzet van 1,5 miljard dollar rapporteert.