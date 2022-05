Omzet About You Holding SE stijgt met bijna vijftig procent ten opzichte van vorige boekjaar

De omzet van online moderetailer About You Holding SE is op jaarbasis met 48,5 procent gestegen in het laatste boekjaar, dat afliep op 28 februari 2022. Dat meldt het bedrijf in een persbericht waarin de geconsolideerde jaarcijfers zijn samengevat. De totale omzet kwam uit op 1,7 miljard euro.

De brutowinst lag met 703 miljoen euro bijna 250 miljoen euro hoger dan vorig jaar, maar onder de streep kwam About You Holding SE in de min uit, met een nettoverlies van 156 miljoen euro. Dat verlies heeft volgens About You mede te maken met een aantal grote investeringen in het afgelopen jaar.

Zo breidde About You Holding SE met actieve campagnes uit naar Scandinavië en een aantal Zuid-Europese landen. Het bedrijf voegde een aantal klantgerichte diensten toe, zoals een live shopping-service. Het assortiment van About You werd daarnaast aangevuld met onder meer de merken Weekday, Monki en Furla.

Omzet About You stijgt, bedrijf ‘goed voorbereid om onrustige markt te weerstaan’

Volgens Tarek Müller, medeoprichter en co-CEO bij About You Holding SE, is het bedrijf ‘goed voorbereid om de onrustige marktdynamiek verder te weerstaan’, zo is in het persbericht te lezen. Müller verwijst daarbij waarschijnlijk naar de nasleep van de coronapandemie, maar ook de toenemende inflatie en de impact die de oorlog in Oekraïne op de Europese markt heeft.

De directie van About You Holding SE spreekt in het persbericht ook een voorspelling uit voor het volgende boekjaar. Het nieuwe boekjaar is ‘solide’ begonnen, zo schrijft de directie. Voor het bedrijf wordt een omzetgroei van tussen de 25 en 35 procent verwacht.