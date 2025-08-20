Omzet Amer Sports (moederbedrijf Arc'teryx) stijgt fors in Q2

Amer Sports, Inc. heeft sterke financiële resultaten aangekondigd voor het tweede kwartaal van 2025. De omzet steeg met 23 procent tot 1,3 miljard dollar, of 22 procent op basis van constante valuta.

De CEO van het Amerikaanse bedrijf, James Zheng, schrijft de groei toe aan de prestaties van zijn premium merken zoals Arc'teryx, die volgens hem wereldwijd marktaandeel winnen. Het segment Technische Kleding zag een omzetstijging van 23 procent, het segment Outdoor groeide met 35 procent en het segment Bal- en Racketsporten groeide met 11 procent. Ondanks de uitdagingen van hogere heffingen en economische onzekerheden, sprak Zheng zijn vertrouwen uit in het vermogen van het bedrijf om deze problemen te beheersen.

De winstgevendheid van Amer Sports kreeg ook een flinke impuls, met een brutomarge die met 2,7 procentpunt steeg tot 58,5 procent. De aangepaste bedrijfswinst steeg met 130 procent tot 67 miljoen dollar (57,6 miljoen euro), mede dankzij een overheidssubsidie van 19 miljoen dollar. De aangepaste operationele marge steeg met 2,6 procentpunt tot 5,5 procent. De nettowinst van Amer Sports verbeterde van een verlies van 4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar tot een winst van 18 miljoen dollar, of 3 dollarcent verwaterde winst per aandeel, terwijl de aangepaste nettowinst met 46 procent steeg tot 36 miljoen dollar met 6 dollarcent aangepaste verwaterde winst per aandeel.

Vooruitkijkend verhoogt Amer Sports zijn verwachtingen voor de omzet, marge en winst per aandeel voor heel 2025, zelfs als de extra Amerikaanse heffing van 30 procent op import uit China van kracht blijft. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei te bereiken van 20 tot 21 procent voor het volledige jaar, met een brutomarge van ongeveer 57,5 procent en een aangepaste operationele marge van 11,8 tot 12,2 procent. Het bedrijf geeft ook een prognose voor het derde kwartaal, met een verwachte omzetgroei van ongeveer 20 procent.

Amer Sports onthulde ook dat Joe Dudy per 31 augustus 2025 aftreedt als directeur en CEO van het merk Wilson. Hij blijft tot 1 maart 2026 aan als adviseur. CFO Andrew Page is benoemd tot interim-directeur en CEO van Wilson en zal ook zijn huidige functie als CFO van Amer Sports blijven vervullen. Het bedrijf is begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor Dudy.

Amer Sports is een wereldwijde groep van sport- en outdoormerken, waaronder Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance en Atomic.