Omzet Armani stijgt met 20% in H1 na herstel in 2021

De Italiaanse luxegoederengroep Armani heeft in de eerste helft van het jaar een 20 procent hogere omzet geboekt, na een positief bedrijfsresultaat in 2021 toen de inkomsten in het tweede deel van het jaar weer boven het niveau van voor de pandemie uitkwamen. Dat meldt persbureau Reuters.

De inkomsten "overtreffen nu constant de niveaus van 2019, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een aanzienlijke verbetering van de operationele winstgevendheid - onder voorbehoud van bepaalde potentiële risico's," zei de groep in een verklaring. Onder die risico's vallen onder meer een mogelijke economische recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, nieuwe Covid-19-golven en een restrictief monetair beleid om de inflatie te bestrijden.

Armani zei dat de geconsolideerde netto-inkomsten vorig jaar in totaal 2,02 miljard euro (2,1 miljard dollar) bedroegen, een stijging van 26,3 procent ten opzichte van 2020. De verkoop in de eigen winkels, die goed zijn voor meer dan de helft van de totaalomzet, steeg met 37 procent ten opzichte van 2020.

De in Milaan gevestigde groep boekte een winst voor rente en belastingen (EBIT) van 171,2 miljoen euro, tegenover een operationeel verlies van 29,5 miljoen euro in 2020.

"De opmerkelijke groei die in 2021 werd gerealiseerd, geconsolideerd door de positieve prestaties in het eerste halfjaar van dit jaar, stemt mij voorzichtig optimistisch", aldus Giorgio Armani, voorzitter en CEO van de groep tegen Reuters.