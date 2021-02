Omzet Bol.com stijgt met 70 procent in Q4

Webwinkel Bol.com, onderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize, heeft zijn voordeel gehaald uit de lockdown. In het afgelopen kwartaal zag het een stijging in de verkoopcijfers van 70 procent, zo melden NU.nl en de NOS. De resultaten van Bol.com tonen aan dat consumenten steeds meer online zijn gaan kopen sinds de strenge lockdown in Nederland werd ingevoerd en de winkels moesten sluiten.

Op jaarbasis noteerde Bol.com het afgelopen boekjaar 2020 een omzet van 4,3 miljard euro, een stijging van 50 procent ten opzichte van de verkoopcijfers van 2019. Moederbedrijf Ahold Delhaize, dat ook supermarktketen Albert Heijn bezit, schroeft zijn doelstelling voor Bol.com nu op naar 5 miljard euro voor volgend jaar.

De totale omzet van Ahold Delhaize komt uit op 74,7 miljard euro en betekent een stijging van bijna 14,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrijf behaalde nooit eerder zo’n hoge omzet. Als eigenaar van supermarktconcerns heeft het kunnen profiteren van frequentere supermarktbezoeken. Naar aanleiding van de sluiting van de horeca enkele maanden geleden gaan mensen namelijk steeds vaker naar de supermarkt voor hun maaltijden.

Ahold Delhaize is echter niet zonder slag of stoot uit de corona crisis gekomen, net zoals veel andere bedrijven. Over het hele jaar nam de winst af van 1,8 naar 1,4 miljard ten opzichte van 2019. Dit is te wijten aan de 1,4 miljard die de Albert Heijn eigenaar opzij zette voor aanvulling op de pensioenpotten in Nederland. Ook is veel geïnvesteerd in extra personeel tijdens de corona crisis, er kwamen 45.000 nieuwe banen bij. Daarnaast werden op sommige plekken de salarissen verhoogd, veiligheidsmaatregelen ingevoerd, moesten zieke werknemers worden doorbetaald, en doneerde het bedrijf 21 miljoen euro aan voedselbanken en het Rode Kruis. Al deze uitgaven komen uit op bijna 680 miljoen euro.

Het supermarktconcern bespaarde in 2020 voor 844 miljoen euro op de kosten en wil daar in 2021 en besparing van 750 miljoen euro aan toe voegen, gezien de onzekerheid die de huidige gezondheidscrisis met zich meebrengt.