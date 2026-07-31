Omzet Brunello Cucinelli stijgt met 13,3 procent in eerste helft 2026

De omzet van Brunello Cucinelli in de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni, bedraagt 749,4 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 13,3 procent bij constante wisselkoersen en plus 9,5 procent bij actuele wisselkoersen.

Het retailkanaal, zo staat in een verklaring, noteert een stijging van plus 19,3 procent bij constante wisselkoersen. Er is een dubbelcijferige groei in alle belangrijke markten en een toename van plus 18,6 procent in het tweede kwartaal bij constante wisselkoersen.

Per 30 juni 2026 omvat het netwerk 141 eigen boetieks. In het tweede kwartaal is de boetiek in Vancouver, in de wijk Oakridge, geopend.

Het wholesale-kanaal bevestigt een solide prestatie in beide kwartalen, met een stijging van plus 2,7 procent bij constante wisselkoersen per 30 juni 2026.

Nettowinst van 78,2 miljoen, plus 2,0 procent ten opzichte van 30 juni 2025

De Ebit bedraagt 128,2 miljoen euro, een stijging van plus 12,6 procent ten opzichte van de eerste helft van 2025. De marge stijgt van 16,6 procent op 30 juni 2025 naar 17,1 procent.

De nettowinst bedraagt 78,2 miljoen euro, een stijging van plus 2,0 procent ten opzichte van 30 juni 2025. Dit komt neer op 10,4 procent van de omzet.

“We hebben de eerste helft van het jaar afgesloten met resultaten die we als zeer, zeer goed beschouwen. We hebben de indruk dat het merk wereldwijd een zeer gunstige periode doormaakt. De boetieks vertegenwoordigen onze stijlidentiteit, onze manier van werken, onze omgangsvormen en ten slotte de levensstijl waarin we altijd hebben geloofd”, aldus Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis, in de verklaring.

Brunello Cucinelli: “We verhogen de prognose voor eind 2026 van 10 procent naar 10 tot 11 procent”

“De orderintake voor de lente-zomer 2027-collecties voor mannen en vrouwen was uitstekend. De start van de verkoop van de herfst-winter 2026-collecties in de boetieks is ook bijzonder positief. We zijn tevreden met deze belangrijke indicaties en verhogen daarom de prognose voor eind 2026 van 10 procent naar 10 tot 11 procent. We blijven ook zeer positief voor het jaar 2027, waarin we een gezonde groei van rond de 10 procent verwachten”, voegt Cucinelli toe.

Amerika en Azië zijn de belangrijkste groeimotoren voor het bedrijf

In de afzonderlijke geografische gebieden is de omzet in Amerika met plus 20,6 procent gestegen bij constante wisselkoersen, tot 278,7 miljoen euro. In Azië was er een stijging van plus 14,1 procent bij constante wisselkoersen (215,1 miljoen euro). Deze twee regio's blijven de belangrijkste groeimotoren van het bedrijf.

Europa (plus 5,3 procent bij constante wisselkoersen, tot 255,6 miljoen euro) bevestigt een positieve trend en draagt bij aan de algehele groei.