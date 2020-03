Omzet Calida Group licht omlaag in FY2019

De Zwitserse lingerieproducent Calida Group rapporteert over fiscaal 2019 een omzet van 404,3 miljoen Zwitserse frank (381,1 miljoen euro). Dat komt neer op een daling van 1,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, blijkt uit het financiële jaarverslag van het bedrijf.

Het bedrijfsresultaat van Calida Group, moederbedrijf van lingeriemerken als Aubade en Lafuma, kwam 9 procent hoger uit op 23,6 miljoen Zwitserse frank (22,3 miljoen euro) als gevolg van flinke kostenbesparingen. Het nettoinkomen daalde met 1,2 procent naar 16,6 miljoen Zwitsere frank (15,7 miljoen euro).

De omzet van dochtermerk Calida groeide met 0,8 procent naar 140,0 miljoen Zwitserse frank (132,4 miljoen euro), terwijl de omzet van Aubade 1 procent hoger uitkwam op 56,6 miljoen Zwitserse frank (53,5 miljoen euro). De omzet van Lafuma bedroeg 41,4 miljoen Zwitserse frank (39,2 miljoen euro), wat neerkomt op een groei van 3,4 procent.

De online omzet steeg in het boekjaar met 20,2 procent. Daarmee vertegenwoordigen de e-commerce-activiteiten van Calida Group 12,6 procent van de totale omzet, aldus het bedrijf.

“We waren snel in het herkennen van de evoluerende marktdynamiek en gedefinieerde strategische prioriteiten, die van toepassing zijn op alle merken van de groep. In combinatie met de onvermoeibare inspanningen van onze medewerkers, geloof ik dat dit een van belangrijkste redenen is voor de bemoedigende omzet- en winstgroei bij alle merken,” verklaart Reiner Pichler, CEO van de Calida Group, in het jaarverslag. Eén van Calida’s strategische prioriteiten is het innoveren van het assortiment. Daarnaast wil het bedrijf verder uitbreiden, ook internationaal. In het boekjaar werd 84 procent van de omzet gegenereerd in landen buiten thuismarkt Zwitserland, stelt het bedrijf.

Naast Zwitserland, zijn de dochtermerken van de Calida Group verkrijgbaar in landen als Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Japan.

Beeld: Aubade Facebook