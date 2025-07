Omzet Canada Goose stijgt met 22,4 procent in eerste kwartaal fiscaal jaar 2026

Canada Goose Holdings Inc. heeft zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2026, eindigend op 29 juni 2025, bekendgemaakt en rapporteert een sterke start van het fiscale jaar met een aanzienlijke omzetgroei. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 22,4 procent in de totale omzet tot 107,8 miljoen Canadese dollar, of 21,5 procent op basis van constante valuta.

Canada Goose is sterk begonnen aan fiscaal jaar 2026. Voorzitter en CEO Dani Reiss merkt op dat de 'merkbekendheid' toeneemt en dat de directe verkoop aan consumenten (DTC) sterke prestaties levert. "We voeren onze strategie nauwkeurig uit, van krachtige storytelling tot slimmere retailbeslissingen, en dat is terug te zien in de resultaten. Ik ben optimistisch over het momentum dat we blijven zien, aangezien we relevantere producten leveren en een strakkere, meer gefocuste bedrijfsvoering hanteren", aldus Reiss.

De DTC-omzet van het bedrijf groeide in het kwartaal met 23,8 procent tot 78,1 miljoen Canadese dollar, of 22,8 procent op basis van constante valuta, aangewakkerd door een stijging van 14,8 procent in vergelijkbare verkopen en omzet uit niet-vergelijkbare winkels. De groothandelsomzet steeg met 11,9 procent tot 17,9 miljoen Canadese dollar, of 11,3 procent op basis van constante valuta, voornamelijk als gevolg van de timing van zendingen en een toegenomen vraag van groothandelspartners. Andere inkomsten stegen met 31,1 procent tot 11,8 miljoen Canadese dollar, of 30 procent op basis van constante valuta.

De brutowinst steeg met 25,9 procent tot 66,2 miljoen Canadese dollar met een brutomarge van 61,4 procent voor het kwartaal, een stijging ten opzichte van 59,7 procent in het voorgaande jaar. Het operationele verlies is echter opgelopen tot 158,7 miljoen Canadese dollar en het nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders steeg ook tot 125,2 miljoen dollar, of een verlies van 1,29 Canadese dollar per gewoon en verwaterd aandeel. De aangepaste EBIT was negatief 106,4 miljoen Canadese dollar, terwijl het aangepaste nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders steeg tot 88,2 miljoen Canadese dollar, of 0,91 Canadese dollar per gewoon en verwaterd aandeel.

Tijdens het eerste kwartaal lanceerde Canada Goose zijn lente-zomercollectie 2025 met een zeer gestileerde campagne, met ontwerpen die een frisse esthetiek combineren met de geschiedenis van het merk. Kleding kwam naar voren als de snelst groeiende categorie binnen deze collectie. Het bedrijf rolde ook de tweede Snow Goose-capsule uit, ondersteund door een opvallende zomercampagne in de woestijnen van Utah, met beroemdheden en influencers zoals Lara Stone. Deze campagne, samen met een uitgebreide 360-graden marketingaanpak, blijft sterk resoneren bij consumenten en bouwt merkmomentum op.

Wat betreft retailexpansie versterkte Canada Goose zijn aanwezigheid in belangrijke markten door twee tijdelijke winkels om te zetten in permanente locaties, waardoor het totale aantal permanente winkels op 76 komt. De onlangs gerenoveerde winkel in Amsterdam toonde een nieuw ontwerpconcept, met hoogwaardige afwerkingen, uniek plafondkunstwerk en een speciale VIP-ruimte om een luxere klantervaring te bieden.