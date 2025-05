Crocs trekt prognose 2025 in ondanks sterke resultaten eerste kwartaal

Crocs, Inc. heeft de financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2025 bekendgemaakt. Deze overtreffen de verwachtingen ondanks een uitdagende mondiale omgeving. Vanwege de onvoorspelbare aard van de huidige wereldwijde handelsomgeving en de onzekerheid bij consumenten heeft Crocs echter besloten om de prognose voor het hele jaar 2025 in te trekken.

Het bedrijf rapporteerde een geconsolideerde omzet van 937 miljoen dollar (omgerekend 829,54 miljoen euro), gelijk aan het jaar ervoor, maar een stijging van 1,4 procent op basis van constante valuta. De omzet uit rechtstreekse verkoop aan consumenten steeg met 2,3 procent, terwijl de omzet uit de groothandel licht daalde met 1,6 procent.

Het merk Crocs bleef sterk presteren en droeg aanzienlijk bij aan de totale resultaten van het bedrijf, met een stijging van 2,4 procent tot 762 miljoen dollar, of 4,2 procent op basis van constante valuta. Ondertussen daalde het merk Heydude met 9,8 procent tot 176 miljoen dollar, of 9,5 procent op basis van constante valuta.

Andrew Rees, algemeen directeur, deelt: “Hoewel we blij zijn met de prestaties van onze totale business in april, maakt de nieuwe wereldwijde handelsomgeving, evenals de zakelijke- en consumentenonzekerheid, het een uitdaging om te voorspellen hoe consumenten in de toekomst zullen reageren. Te midden van deze verhoogde operationele achtergrond trekken we onze prognose voor 2025 in.”

Ondanks deze onzekerheden blijft Crocs vertrouwen in zijn vermogen om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden. Rees voegde eraan toe: “We hebben een bewezen staat van dienst in het sterker uit periodes van onzekerheid komen dan toen we ze ingingen. Ik geloof dat de huidige realiteit een kans biedt om marktaandeel te winnen, omdat we ons richten op wat we kunnen controleren en leunen op onze duidelijke concurrentievoordelen.”

Het bedrijf keerde gedurende het kwartaal 61 miljoen dollar terug aan de aandeelhouders door middel van de inkoop van aandelen, terwijl het een solide balans handhaafde.