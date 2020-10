Omzet Crocs stijgt met bijna 16 procent in Q3

Crocs noteerde in het derde kwartaal een omzet van 361,7 miljoen dollar (305,8 miljoen euro). Het gaat om een stijging van 15,9 procent (op basis van constante wisselkoersen) ten opzichte van vorig jaar.

Tijdens het derde kwartaal steeg de omzet uit e-commerce met 35,5 procent. Bij gelijk aantal winkels steeg de omzet met 16, 2 procent. Aan het einde van de drie maanden stond het operationele resultaat op 72,1 miljoen dollar (60,9 miljoen euro). In het kwartaalverslag zijn ook de uitgaven van uitbreidingskosten meegenomen, waaronder de bouw van het Europese distributiecentrum op het nieuwe logistieke bedrijvenpark Distripark in Dordrecht, Nederland.

Crocs, Inc. verwacht voor het vierde kwartaal een omzetstijging van tussen de 20 en 30 procent in vergelijking met 2019. Dit vertaalt zich in een omzetgroei van ongeveer 5 tot 7 procent voor het volledige jaar 2020, afgezien van de mogelijke impact van toekomstige lockdowns in belangrijke afzetmarkten.

Beeld: Facebook Crocs