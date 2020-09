Omzet daalde met 33.1 procent meldt PVH

Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de omzet voor het Q2 is afgenomen. De omzet daalde met 33.1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van PVH voor het Q2 bedraagt -51.7 miljoen dollar, tegen 193 miljoen een jaar eerder. De omzet nam af naar 1,581 miljoen dollar. Vergeleken met 8 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar -3 procent.

Phillips-Van Heusen Corporation (NYSE: PVH) werd opgericht in 1976 en is vandaag de dag een van de grootste merken ter wereld, met een divers portfolio van lifestyle kledingmerken, waaronder Calvin Klein (overgenomen in 2002), Tommy Hilfiger (in 2010), Van Heusen, Izod, Arrow en Speedo. In 2013 kocht PVH de Warnaco Group, die de Calvin Klein ondergoed-, jeans- en sportkleding lijnen onder licentie vervaardigde, waardoor de controle over het Calvin Klein merk werd geconsolideerd.

