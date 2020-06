Omzet daalde met 38 procent meldt Nike

Nike heeft donderdag de Q4 resultaten bekendgemaakt. De Q4 netto winst van het bedrijf is gekrompen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 38 procent afgenomen.

De netto winst van het bedrijf over het Q4 bedraagt 6,313 miljoen dollar, tegen met 10,184 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet daalde naar 6,313 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf kromp naar -13 procent, vergeleken met 10 procent vorig jaar.

Nike, Inc. (NYSE: NKE) is een Amerikaans sportbedrijf dat sportschoenen, kleding, uitrusting en accessoires ontwerpt, ontwikkelt en produceert. Nike is een van 's werelds grootste leveranciers van sportschoenen en -kleding en een belangrijke fabrikant van sportuitrusting. Naast Nike is het bedrijf ook eigenaar van de merken Air Jordan, Converse en Hurley.

Sinds 2020, heeft Nike meer dan 76,700 werknemers, werkende in meer dan 1,200 winkels.

