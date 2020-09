Omzet daalde met 41.6 procent meldt Guess

Guess heeft woensdag de Q2 resultaten bekendgemaakt. De Q2 netto winst van het bedrijf is gekrompen. De omzet daalde met 41.6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van Guess voor het Q2 bedraagt -0.6 miljoen dollar, tegen 27 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet afgenomen naar 399 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf kromp naar -0 procent, vergeleken met 4 procent vorig jaar.

Guess (NYSE: GES) is een Amerikaans modemerk en -retailer in het hogere prijssegment. Guess ontwerpt en verkoopt kleding en parfums onder het eigen label Guess. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 1000 verkooppunten en 250 concessies over de hele wereld. Guess werd opgericht in 1993 en is ook eigenaar van Marciano.

Sinds 2020, heeft Guess meer dan 15,800 werknemers, werkende in meer dan 1,200 winkels.

