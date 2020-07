Omzet daalde met 71.3 procent meldt Gildan Activewear

Gildan Activewear heeft donderdag de Q2 resultaten bekendgemaakt. De Q2 netto winst van het bedrijf is gekrompen. De omzet nam af met 71.3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het verlies van het bedrijf over het Q2 bedraagt 250 miljoen dollar. De omzet kromp naar 230 miljoen dollar. Vergeleken met 12 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gedaald naar -109 procent.

Gildan Activewear (TSE: GIL) is een producent en verkoper van merkkleding, met inbegrip van ongedecoreerde sportkleding, zoals t-shirts, sport hemden en fleeces, waar vervolgens door derden ontwerpen en logo's op worden gedrukt. De onderneming levert ook branded- en private label sportkleding, vrijetijdskleding en sokken aan detailhandelsbedrijven in de VS en werd in 1984 opgericht

