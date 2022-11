Omzet Farfetch groeit met 1,9 procent, maar bedrijf lijdt ook verliezen

Farfetch Limited heeft in het derde kwartaal van 2022 een omzetgroei van 1,9 procent doorgemaakt, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet kwam hiermee uit op 593,4 miljoen dollar (572,8 miljoen euro).

Farfetch’s brutowinst steeg met 5,7 procent naar 266,6 miljoen dollar (257,4 miljoen euro). Echter werd er na aftrek van belastingen een verlies van 274,9 miljoen dollar (265,4 miljoen euro) geleden. Vorig jaar behaalde Farfetch na aftrek van de belastingen nog 769,1 miljoen dollar (742,4 miljoen euro) winst.

Ook de EBITDA, de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, sloeg ten opzichte van vorig jaar om naar een verlies. Waar in het derde kwartaal van 2021 een EBITDA van 5,3 miljoen dollar (5,1 miljoen euro) behaald werd, kwam deze in dezelfde periode dit jaar uit op 4,1 miljoen dollar (4 miljoen euro) in de min. Dit had voornamelijk te maken met “een hogere groei van de algemene en administratieve kosten in vergelijking met de groei van de omzet”, zo stond er in het rapport vermeldt.

Farfetch eindigt het kwartaal met 487,4 miljoen dollar (470,5 miljoen euro) in cash. Elliot Jordan, CFO van Farfetch, concludeerde: "Terwijl we ons door de huidige omstandigheden blijven managen, blijven we goed gekapitaliseerd om onze langetermijnvisie uit te voeren en ik heb er vertrouwen in dat we in 2023 weer winstgevende groei zullen realiseren."

Ook Farfetch oprichter, voorzitter CEO, José Neves, uit zich positief over de toekomst: “Farfetch's wereldwijde platform voor luxe ligt op schema om zijn omvang in drie jaar tijd te verdubbelen, ondanks een ongekende reeks wereldwijde gebeurtenissen. Door dit alles zijn we ons blijven richten op onze missie om het wereldwijde platform voor luxe te zijn, terwijl we ook de kans hebben aangegrepen om onze organisatie fundamenteel te herstructureren en onze kostenbasis te stroomlijnen. Hierdoor is Farfetch beter gepositioneerd om de belangrijke aangekondigde mijlpalen en toekomstige kansen aan te grijpen en als een nog sterker bedrijf uit deze periode tevoorschijn te komen om winstgevendheid en vrije kasstroom te genereren."