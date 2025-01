Omzet Ferragamo Q4 daalt, zwakte in Azië-Pacific houdt aan

Salvatore Ferragamo, het Italiaanse luxeconcern, rapporteert een omzet van 291 miljoen euro in het vierde kwartaal, wat een daling van 4 procent betekent. Positieve resultaten in Europa, de VS, Japan en Latijns-Amerika compenseren gedeeltelijk de aanhoudende zwakte in de Aziatisch-Pacifische regio.

De omzet in de Aziatisch-Pacifische markt daalt met 24,8 procent, waarbij zowel de directe verkoop aan consumenten (DTC) als de groothandel onder de verwachtingen presteren.

Voor het volledige jaar 2024 genereert de groep een omzet van 1,035 miljard euro, een daling van 8,2 procent, wat in lijn is met de verwachtingen van analisten, volgens gegevens van LSEG. De netto-omzet in Azië-Pacific daalt met 18,9 procent over het hele jaar.

In reactie op de handelsupdate zegt Marco Gobbetti, CEO van Ferragamo: "De trend in DTC in Azië-Pacific, hoewel er een lichte verbetering was ten opzichte van het vorige kwartaal, bleef zwak, evenals de groothandel en travel retail, die ook negatief werden beïnvloed door verschillende leveringstijden."

Daarentegen presteren de andere kernmarkten van Ferragamo goed in het vierde kwartaal: EMEA groeit met 4,5 procent, Noord-Amerika stijgt met 6,3 procent, Centraal- en Zuid-Amerika met 10,7 procent en Japan laat een bescheiden winst van 1,2 procent zien.

Ferragamo schrijft de dubbele cijfers in zijn DTC-kanaal toe aan de sterke vraag naar schoenen, lederwaren en handtassen.

Het bedrijf meldt een positieve start van 2025, met een stijging in de directe verkoop aan consumenten. Analisten van Morgan Stanley, aangehaald door Investing.com, wijzen echter op het feit dat, ondanks de positieve reacties op nieuwe collecties, er nog geen duidelijk bewijs is van een sterke marktdynamiek.