Omzet French Connection ruim vijftig procent gedaald door coronacrisis

French Connection Group Plc heeft vandaag de resultaten gepresenteerd over een periode van zes maanden, eindigend op 31 juli 2020. Daaruit blijkt dat de omzet van de groep is gedaald naar 26,4 miljoen euro, met een onderliggend verlies van 13,5 miljoen euro, ten opzichte van 4 miljoen euro verlies een jaar eerder. Dit komt neer op een daling van 53,1 procent ten opzichte van 2019, toen de omzet in diezelfde periode 56 miljoen euro bedroeg. De daling is voornamelijk het gevolg van de coronacrisis, zo meldt de groep in een persbericht.

Dalende inkomsten gevolg van lockdown en sluiting winkellocaties

De omzet uit groothandelsactiviteiten daalde met 49,3 procent met 15,2 miljoen euro ten opzichte van 30 miljoen euro in 2019, als gevolg van de sluiting van winkels van klanten in alle regio’s. De inkomsten uit de retailactiviteiten daalden met 57,6 procent naar 31,1 miljoen euro, wat volgens de groep te wijten valt aan zowel de lockdown-periode als de permanente sluiting van negen winkellocaties in het eerste half jaar.

In een reactie op de resultaten laat Stephen Marks, voorzitter en CEO van French Connection, in het rapport weten: “Dit is ongetwijfeld de moeilijkste handelsperiode geweest die we ooit hebben meegemaakt. Omdat we de benodigde financiering hebben weten te bemachtigen, denken we dat we goed gepositioneerd zijn om ons door een lange periode van onzekere consumentenvraag te navigeren. Maar ook dat we klaar zijn om te profiteren van kansen die zich kunnen voordoen, vooral gezien de goede prestaties van de groothandel, met behoud van een zeer strakke controle van de kosten.”