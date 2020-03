Omzet Global Fashion Group met 17,2 procent omhoog in FY2019

E-tailer Global Fashion Group S.A. (GFG) rapporteert over fiscaal 2019 een omzet van 1,3 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 17,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De brutowinst steeg van 449,7 miljoen euro naar 539,8 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf.

In de laatste drie maanden van het boekjaar kwam de omzet 17,7 procent hoger uit op 417,7 miljoen euro, aldus het e-commerceplatform.

De omzetgroei over het gehele jaar is volgens GFG te danken aan de uitbreiding van het aanbod. Zo werden de merken Ralph Lauren en Gap beschikbaar voor consumenten in Zuid-Amerika, werd Swatch verkrijgbaar in de CIS-regio en rolde het e-commerceplatform het beauty-segment uit in die laatste regio met de lancering van Estée Lauder. Met ruim 70 miljoen sitebezoekers droeg de periode rondom de feestdagen flink bij aan de omzetgroei, aldus het bedrijf.

GFG lanceerde in fiscaal 2019 voor het eerst een tweedehands-aanbod op haar dochterplatform Zalora, dat actief is in verschillende Zuidoost-Aziatische landen. Verder introduceerde GFG haar eerste eigen merk, genaamd Aere, in hetzelfde jaar. Behalve Zalora, is GFG ook het moederbedrijf van de e-tailers Dafiti in Zuid-Amerika, Lamoda in de CIS-regio en The Iconic in Australië en Nieuw-Zeeland.

Beeld: Global Fashion Group