Omzet Guess stijgt in aanloop naar privatisering

Guess?, Inc. heeft een omzetstijging van zes procent aangekondigd naar 772,9 miljoen dollar voor het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2026, een stijging ten opzichte van 732,6 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzetstijging, gedreven door sterke prestaties in Europa en Noord-Amerika, komt op een moment dat het bedrijf op weg is naar een voorgestelde privatiseringstransactie.

De in Los Angeles gevestigde onderneming behaalde in het tweede kwartaal een omzet die de verwachtingen overtrof, voornamelijk dankzij een sterkere vergelijkbare winkelomzet in Europa en een aanhoudende verbetering in het retailsegment in Noord- en Zuid-Amerika. In constante valuta steeg de netto-omzet met drie procent.

Voorgestelde privatiseringstransactie

Op 20 augustus 2025 kondigde Guess? een definitieve overeenkomst aan met Authentic Brands Group (Authentic) voor een voorgestelde privatiseringstransactie. In het kader van de overeenkomst zullen bepaalde bestaande aandeelhouders, waaronder algemeen directeur Carlos Alberini en andere leden van de familie Marciano, samenwerken met Authentic om het intellectuele eigendom en de operationele activa van het bedrijf te verwerven.

De transactie, die onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders, zal naar verwachting in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2026 worden afgerond. Na voltooiing zullen de gewone aandelen van Guess? niet langer op een openbare markt worden genoteerd en ontvangen aandeelhouders 16,75 dollar per aandeel in contanten. Vanwege de aanstaande transactie heeft het bedrijf de praktijk van het verstrekken en actualiseren van financiële prognoses voor fiscaal jaar 2026 opgeschort.

Europese segment drijft prestaties

Europa was een belangrijke aanjager van groei, met een omzetstijging van 14 procent in dollar en negen procent in constante valuta. De vergelijkbare winkelomzet in Europa, inclusief e-commerce, steeg met elf procent in dollar. De retailomzet in Noord- en Zuid-Amerika daalde daarentegen met 1 procent, terwijl de vergelijkbare omzet met 5 procent daalde.

Ondertussen daalde de groothandelsomzet in Noord- en Zuid-Amerika met 11 procent, terwijl de omzet in Azië met drie procent steeg. De licentie-inkomsten daalden met 10 procent, zowel in dollar als in constante valuta.

Winstgevendheid en marges dalen

Ondanks de omzetgroei daalde de winst uit operationele activiteiten volgens GAAP in het kwartaal met 62,1 procent naar 18,1 miljoen dollar, van 47,8 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De operationele marge volgens GAAP daalde in het kwartaal naar 2,3 procent, van 6,5 procent in dezelfde periode vorig jaar.

De daling van de operationele marge werd toegeschreven aan hogere kosten, waaronder winkelkosten en reclame, kosten in verband met de voorgestelde transactie, een ongunstige bedrijfsmix en hogere afprijzingen.

De nettowinst in het kwartaal bedroeg 6,2 miljoen dollar, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een nettoverlies van 10,6 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De verwaterde nettowinst per aandeel volgens GAAP bedroeg twaalf dollarcent.

In zijn verklaring zei Alberini dat het bedrijf de marges en kosten goed had beheerd, wat, in combinatie met de omzetgroei, leidde tot een winst per aandeel volgens GAAP die binnen de verwachtingen viel.

