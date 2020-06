Omzet H&M Group halveert in tweede kwartaal 2020

De netto-omzet van de H&M Group is in het tweede kwartaal van boekjaar 2020 met vijftig procent gedaald, naar 28,7 miljard Zweedse kronen (omgerekend 2,7 miljard euro). Dat is te lezen in het voorlopige kwartaalverslag van de modegroep. Het tweede financiële kwartaal liep voor de H&M Group van 1 maart tot 31 mei 2020.

De verspreiding van Covid-19 had een aanzienlijke impact op de kwartaalcijfers van H&M, zo staat in het verslag. De meeste winkels van H&M moesten vanaf maart tijdelijk op slot. In april was tachtig procent van alle winkels van de groep - waaronder filialen van H&M, & Other Stories, Arket, Cos, Monki en Weekday - gesloten, waardoor hier geen omzet werd gedraaid. De online verkopen van de groep stegen daarentegen met 32 procent, zo laat het bedrijf weten.

Sinds eind april heropenen de H&M-winkels geleidelijk. Op dit moment zijn ongeveer 900 van de 5.058 winkels wereldwijd nog gesloten, evenals de online shops in 2 van de 51 markten.

In het verslag maakt H&M ook al de voorlopige cijfers van de eerste helft van juni bekend. Tussen 1 en 13 juni was de totale omzet van de modegroep dertig procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Op 26 juni 2020 presenteert de H&M Group zijn definitieve halfjaarrapport. Dan zal ook de invloed van Covid-19 op de H&M Group in de afgelopen maanden worden samengevat en besproken.