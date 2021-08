Omzet JD.com omhoog, maar netto inkomen flink gedaald in Q2

Chinese e-commerce reus JD.com heeft gemixte resultaten behaald in het tweede kwartaal. Het bedrijf zag de omzet stijgen, maar het netto inkomen nam juist flink af, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Netto omzet kwam in de periode neer op 253,8 miljard renminbi, omgerekend 33,3 miljard euro. De omzet steeg in het kwartaal met 26,2 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig boekjaar. Het netto inkomen schoot echter van 16,4 miljard renminbi (2,1 miljard euro) naar 794,3 miljoen renminbi (104 miljoen euro).

Hoewel JD.com’s CEO Richard Liu in het kwartaalverslag trots de omzetgroei aanstipt, blijft het stil als het gaat om het teruglopen van het netto inkomen.