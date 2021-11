Omzet JD.com stijgt in derde kwartaal, maar rode cijfers onder de streep

De Chinese retailer JD.com heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De omzet van het bedrijf steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 25,5 procent naar 33,9 miljard dollar (29,9 miljard euro), zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf.

Evengoed draaide JD.com, dat zich naast retail ook bezig houdt met technologische services voor de toeleveringsketen, een netto verlies. Onder de streep stond een min van 0,4 miljard dollar (0,35 miljard euro). Dat had onder meer te maken met sterk stijgende administratieve kosten en kosten voor marketing in het kwartaal. In het tweede kwartaal noteerde JD.com nog een positief netto inkomen van 104 miljoen euro, maar ook toen was het al fors lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar, toen het netto-inkomen nog op 2,1 miljard euro lag.