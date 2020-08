Omzet krimpt met 16.5 procent meldt Urban Outfitters

Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de omzet voor het Q2 is gekrompen. De omzet kromp met 16.5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van Urban Outfitters voor het Q2 bedraagt 34 miljoen dollar, tegen 60 miljoen een jaar eerder. De omzet kromp naar 803 miljoen dollar. Vergeleken met 6 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar 4 procent.

Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) is een Amerikaans kledingbedrijf met het hoofdkantoor in Philadelphia, Pennsylvania. Het bedrijf werd in 1970 opgericht door Richard Hayne, Scott Belair en Gabriel Tham-Morrobel. Urban Outfitters beheert vijf afzonderlijke merken, waaronder de gelijknamige Urban Outfitters-keten, maar ook Anthropologie, Free People, Terrain en BHLDN; samen hebben de merken wereldwijd enkele honderden verkooppunten.

Sinds 2020, heeft Urban Outfitters meer dan 24,000 werknemers, werkende in meer dan 600 winkels.

