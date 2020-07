Omzet krimpt met 29.8 procent meldt Carter's

Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat de omzet voor het Q2 is gedaald. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 29.8 procent gekrompen.

De netto winst van het bedrijf over het Q2 bedraagt 515 miljoen dollar, tegen met 734 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet afgenomen naar 515 miljoen dollar. Vergeleken met 6 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf afgenomen naar 2 procent.

Carter's, Inc. (NYSE: CRI), ook bekend als de William Carter Company, is een belangrijke Amerikaanse fabrikant en verkoper van middensegment kinderkleding en -producten. Het werd in 1865 opgericht door William Carter. In 2005 heeft Carters OshKosh B'Gosh overgenomen. Carter's Inc. merken omvatten ook: Child of Mine, Just One You, en Genuine Kids. Momenteel exploiteert het bedrijf meer dan 600 Carter's en OshKosh B'gosh winkels en verkooppunten in de Verenigde Staten.

