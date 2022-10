Omzet Lanvin Group stijgt met 73 procent in eerste helft boekjaar

In de eerste helft van het boekjaar steeg de omzet van de Lanvin Group, moederbedrijf van onder meer Lanvin en Wolford, met 73 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee loopt het merk voor op veel andere bedrijven in de industrie. De halfjaaromzet kwam uit op 202 miljoen euro, zo meldt de Lanvin Group in een persbericht. Dit alles is goed nieuws voor de modegroep, die naar verwachting tegen het einde van het jaar de beurs op gaat.

De steile groeicurve was vooral te danken aan vlaggenschip Lanvin, waar de omzet met 117 procent steeg naar 64 miljoen euro. Het label deed het de afgelopen zes maanden vooral goed in Europa en Noord-Amerika, waar de omzet met respectievelijk 201 en 235 procent toenam. Volgens het moederbedrijf is de groei het gevolg van een ‘succesvolle reset van het merk’. Daarbij verschoof de focus van het assortiment naar lederwaren en schoenen. Achter de schermen werd gewerkt aan sterkere systemen voor het afhandelen van bestellingen.

De omzet van Wolford, het andere grote label van de Lanvin Group, steeg met 29 procent naar 54 miljoen euro. Naast Lanvin en Wolford heeft de Lanvin Group ook nog de merken Caruso, St. John Knits en Sergio Rossi in het portfolio.

De Lanvin Group kondigde eerder dit jaar een beursgang aan in samenwerking met Primavera Capital Acquisition Corporation (PCAC), die inhoudt dat de Lanvin Group op haar beurt een dochterbedrijf wordt van de gecombineerde holding Lanvin Group Holdings Limited. De aandeelhouders van de Lanvin Group zetten hun aandelen dan over naar het nieuwe bedrijf. De Lanvin Group laat weten dat dat proces tegen het eind van dit jaar rond zal zijn.