Omzet loopt 9 procent terug bij Levi’s zoals verwacht

Levi Strauss & Co. heeft de omzet in het tweede kwartaal met 9 procent zien teruglopen. Dit komt overeen met de verwachting die het bedrijf had uitgesproken voor het kwartaal. Door de daling kwam de omzet neer op 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De daling is in de distributiekanalen alleen te zien in de wholesale. De wholesale omzet daalde met 22 procent in het kwartaal vanwege afname in Noord-Amerika en Europa. De E-commerce omzet van Levi Strauss & Co. steeg juist in het tweede kwartaal met 20 procent en de algehele direct-to-consumer omzet (dus via de eigen website en in de eigen winkels) steeg met 13 procent.

Het netto inkomen komt voor Levi Strauss & Co. in het tweede kwartaal dan ook net in het rood uit. Het bedrijf noteert een verlies van 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro). Het aangepaste ebit (het operationele inkomen) komt uit op een plus van 32 miljoen dollar (29,3 miljoen euro).

De resultaten van het eerste halfjaar, die Levi Strauss & Co. eveneens bekend maakt, zien er wat rooskleuriger uit. De omzet kent maar een daling van 1 procent en komt daardoor neer op 3 miljard dollar (2,7 miljard euro). Het netto-inkomen is wel ruim gehalveerd, maar is nog een plus van 113 miljoen dollar (103,7 miljoen euro).

Levi Strauss & Co. past de verwachting voor het gehele boekjaar wel licht aan. Waar het eerst een omzetgroei tussen de 1,5 en 3 procent verwachtte, ligt dit nu tussen de 1,5 en 2,5 procent. De winst per aandeel komt nu naar verwachting tussen de 1,10 en 1,20 dollar uit in plaats van tussen de 1,30 en 1,40 dollar.