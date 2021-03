Omzet Mango daalt naar 1,8 miljard, bedrijf mikt op online groei in 2021

Net als veel andere modebedrijven zag de Mango de omzet in 2020 dalen. Deze zakte van 2,3 miljard euro in 2019 naar 1,8 miljard euro in 2020. De EBITDA kwam uit op 193 miljoen euro. Waar de fysieke winkels het zwaar hadden, waren online sterke prestaties te zien. Mango kiest er dan ook voor om de komende jaren op de online kanalen in te zetten, zo schrijft de groep in een persbericht.

Een jaar in vier fases

Volgens Mango was het jaar in vier duidelijk te onderscheiden fases op te delen. In januari en februari 2020, voordat de pandemie in Europa toesloeg, zag Mango een omzetgroei van 8 procent ten opzichte van dezelfde maanden in 2019. In de eerste golf tussen maart en mei daalde de omzet met vijftig procent ten opzichte van een jaar eerder - en verliep 93 procent van alle aankopen via de online kanalen. Tussen juli en oktober zag Mango herstel en werd het omzetniveau van 2019 bijna bereikt, maar als gevolg van nieuwe winkelsluitingen vanaf november zakte de omzet weer in, maar beleefde deze online wel een opleving tijdens Black Friday en rond Kerstmis.

Samengevat zag vooral de e-commercetak van Mango groei. Deze eindigde het boekjaar met een omzet van 766 miljoen euro, 36 procent meer dan vorig jaar. Daarmee waren online transacties goed voor 42 procent van de omzet in 2020, tegenover 24 procent in 2019. Tony Ruiz, CEO van Mango, spreekt in het persbericht van een ‘uitzonderlijk percentage’ en een ‘groot concurrentievoordeel voor het bedrijf’. Dat heeft Mango mede te danken aan ‘de vele aandacht die Mango al twintig jaar in zijn online kanaal steekt, aldus Ruiz. De fysieke winkels werden getroffen door herhaaldelijke sluitingen en strikte maatregelen, met een krimp van 43 procent in dit kanaal tot gevolg.

Mango investeert in e-commerce na zwaar jaar voor fysieke winkels

Mango mikt de komende jaren op verdere groei van de e-commercetak, zo is in het persbericht te lezen. Het bedrijf hoopt in 2021 een omzet van 1 miljard euro in dit kanaal te bereiken. Om dat te realiseren zet het in op een aantal projecten, waaronder ‘hyperpersonalisatie van de surf- en winkelervaring op alle devices, het gebruik van nieuwe technologieën op basis van artificiële intelligentie om de klantenservice verbeteren en de opname van franchisesystemen in omnichannel-initiatieven’, zo schrijft Mango. Hierin wordt zo’n 27 miljoen euro geïnvesteerd.