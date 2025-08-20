Omzet Manolo Blahnik gedaald door verschuiving naar direct-to-consumer

Luxe schoenen- en accessoiremerk Manolo Blahnik meldt dat de strategische verschuiving naar een direct-to-consumer (D2C) model heeft geleid tot lagere inkomsten in 2024, hoewel het wel het derde beste verkoopjaar tot nu toe is.

De omzet van het luxe schoenenmerk daalde met 19 procent jaar-op-jaar tot 86,4 miljoen euro voor de twaalf maanden tot en met 31 december 2024. Deze daling wordt toegeschreven aan het stroomlijnen van het groothandelsnetwerk en toenemende investeringen in eigen distributiekanalen.

De investering in eigen kanalen en de huidige macro-economische tegenwind, die hebben bijgedragen aan de wereldwijde vertraging van de luxe-industrie, leidden tot een EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 8,4 miljoen euro, een daling van 61 procent ten opzichte van 2023.

“Dit resultaat is in lijn met de verwachtingen en is voornamelijk te danken aan aanzienlijke investeringen in het winkelopeningsprogramma”, meldt het luxelabel in een verklaring. Het bedrijf laat weten dat het 4,3 miljoen euro heeft geïnvesteerd in zeven nieuwe winkels wereldwijd, waardoor het merk nu op meer locaties en in meer markten beschikbaar is. Door de nieuwe winkelopeningen in 2024 is het aantal eigen boetieks wereldwijd bijna verdubbeld.

Manolo Blahnik campagne Credits: Manolo Blahnik

Manolo Blahnik merkte ook op dat de D2C-verkoop al ‘positieve resultaten’ opleverde met een stijging van 13 procent in 2024, goed voor 32 procent van de totale omzet, tegenover 22 procent in 2023. De groei toont volgens het bedrijf het succes aan van de strategische verschuiving naar een ‘veerkrachtiger en klantgericht bedrijfsmodel’, die in 2018 begon.

Ondanks de omzetdaling was de groepsomzet in 2024 het ‘derde beste jaar ooit’ voor het bedrijf, na twee opeenvolgende recordjaren in boekjaar 2022 en boekjaar 2023. Dit onderstreept volgens het bedrijf de impact van de voortdurende strategische heroriëntatie.

Kristina Blahnik, algemeen directeur van Manolo Blahnik, zei: “2024 was een jaar van transformatie en investeringen voor Manolo Blahnik. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze langetermijnstrategie om het merk te ontwikkelen tot een meer direct-to-consumer-gedreven bedrijf, het verdiepen van onze klantrelaties, het verbeteren van de merkbeleving, het aangaan van sterke partnerschappen met onze groothandelspartners en het bouwen van een veerkrachtiger bedrijfsmodel.

“Te midden van een neergang in de luxemarkt hebben we ons aantal direct geëxploiteerde boetieks verdubbeld, dus ik ben bijzonder trots om een sterke verkoopprestatie te melden: ons derde beste jaar tot nu toe. Als onafhankelijk merk hebben we het zeldzame privilege en de vrijheid om langetermijnbeslissingen te nemen die blijvende waarde creëren. We kunnen ons niet alleen richten op onmiddellijke winst, maar ook op het vormgeven van een toekomst waarin Manolo Blahnik blijft bloeien en inspireren.”

Manolo Blahnik campagne Credits: Manolo Blahnik

Manolo Blahnik laat zien dat de strategische verschuiving naar een D2C-model werkt

In 2024 bleef het luxe merk ook investeren in mensen, product en liefdadigheid, inclusief de Manolo Blahnik Foundation. De groep werd voor het eerst gecertificeerd als ‘Great Place to Work’ in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten en breidde het personeelsbestand uit met tien procent, gedreven door de uitbreiding van de retail.

Daarnaast voegt het bedrijf eraan toe dat het 10 procent van de jaarlijkse bedrijfswinst blijft doneren aan de Manolo Blahnik Foundation, opgericht in 2022 om geestelijke gezondheid, dierenwelzijn en de volgende generatie te ondersteunen. De stichting zal een nieuw beursprogramma voor studenten aan het London College of Fashion van de University of the Arts ondersteunen en subsidies verstrekken aan organisaties zoals het Britse Rode Kruis, de Mental Health Foundation en de Britse dierenbescherming, Refuge for Pets.

Blahnik voegde eraan toe: “De cijfers vertellen niet het hele verhaal; het zijn de ongelooflijke mensen achter die resultaten, ons toegewijde en gepassioneerde team, die echt het verschil maken. Ik wil ieder van hen oprecht bedanken. Hun talent en betrokkenheid vormen het hart en de ziel van dit bedrijf. Wanneer onze mensen bloeien, bloeit ons bedrijf en het is hun energie en creativiteit die ons merk vooruit stuwt.”

Manolo Blahnik stapt af van groothandel en richt zich meer op eigen winkels en e-commerce

Manolo Blahnik campagne Credits: Manolo Blahnik

Vooruitkijkend zei Manolo Blahnik dat de vergelijkbare D2C-omzet in juni 2025 14 procent hoger lag jaar-op-jaar, waarbij het e-commercekanaal van de groep het sterkst presteerde, met een stijging van de vergelijkbare omzet van 25 procent in de eerste helft van het jaar.

Het luxe schoenenmerk voegde eraan toe dat het de geplande consolidatie van het groothandelsnetwerk nu ‘succesvol’ heeft afgerond en dat het winkelopeningsprogramma ‘in hoog tempo’ zal worden voortgezet. Na de opening in Miami in maart 2025 staan er later dit jaar nog twee openingen gepland voor Milaan en Californië.

Gezien het huidige verkoopklimaat voor luxemerken verwacht Manolo Blahnik een ‘bescheiden omzetstijging’ in boekjaar 2025, met ‘aanzienlijkere groei’ in boekjaar 2026, wanneer de ‘voordelen van de kanaalstrategie en het winkelinvesteringsprogramma volledig tot uiting komen’.

Het bedrijf voegde eraan toe dat het een ‘financieel veerkrachtig merk blijft zonder externe schulden en met een sterke liquiditeitspositie’ en is van mening dat het goed gepositioneerd is om de aanhoudende macro-economische onzekerheid te doorstaan en ‘exceptionele producten en ervaringen te blijven leveren aan het wereldwijde klantenbestand’.