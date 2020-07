Omzet neemt af met 47.5 procent meldt VF Corporation

Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat de omzet voor het Q1 is gedaald. De omzet nam af met 47.5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q1 bedraagt 1,076 miljoen dollar, tegen met 2,051 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gekrompen naar 1,076 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf nam af naar -27 procent, vergeleken met 2 procent vorig jaar.

VF, opgericht in 1899, is een van 's werelds grootste kleding-, schoenen- en accessoire bedrijven. Het bedrijf heeft een gevarieerd portfolio van iconische lifestyle merken, waaronder Vans, The North Face, Timberland, Wrangler en Lee. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Greensboro, North Carolina.

Voor meer recente berichtgeving over het bedrijf, de collecties en management nieuwtjes van VF Corporation, klik hier.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.