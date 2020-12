Omzet Nike, Inc. stijgt met 9 procent in tweede kwartaal

Nike, Inc. heeft in het tweede kwartaal te maken gehad met een omzetstijging van 9 procent. De kwartaalomzet bedroeg 11,2 miljoen dollar. Dit meldt het bedrijf in het jaarverslag. De stijging werd voornamelijk gestuwd door de groei van 24 procent op het vasteland van China. De digitale verkoop van Nike, Inc. steeg met 84 procent — hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis.

De inkomsten van het merk Nike bedroegen 10,7 miljard dollar (8,7 miljard euro), een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. De sterke groei is gevolg van de vooruitgang bij Nike Direct, meer verkoop voor Sportswear en het merk Jordan. De brutomarge daalde met 90 basispunten tot 43,1 procent, voornamelijk als gevolg van hogere promotionele activiteiten om overtollige voorraad te verminderen als gevolg van COVID-19-effecten en herstructureringsgerelateerde kosten voor de reorganisatie, beide gedeeltelijk gecompenseerd door gunstige productmarges voor de volle prijs. Het netto inkomen van Nike, Inc. bedroeg 1,3 miljard dollar (afgerond 1 miljard euro), een stijging van 12 procent dankzij een sterke omzetgroei en lagere verkoop- en administratiekosten, enigszins gecompenseerd door een lagere brutomarge.

De omzetprestaties in het tweede kwartaal werden sterk beïnvloed door een sterke digitale groei van 84 procent, gecompenseerd door lagere opbrengsten in groothandelsactiviteiten en fysieke winkels, aldus het jaarverslag. John Donahoe, President en CEO van Nike, Inc reageert trots op de resultaten: “De sterke resultaten van NIKE in deze dynamische omgeving tonen aan dat het krachtig is om in de aanval te blijven. Aangedreven door een overtuigend innovatief product en een wereldwijd merkmomentum, blijven we ons leiderschap uitbreiden. Onze strategie werkt en we kijken uit naar wat ons te wachten staat.”

Beeld: Unsplash