‘Omzet Otrium met 12 procent gegroeid in boekjaar 2025’

Online outlet Otrium heeft de omzet zien toenemen in het boekjaar 2025. CEO Frank van Valderen meldt aan Quote dat de omzet is gestegen tot 43 miljoen euro dankzij een toename van 12 procent.

FashionUnited heeft contact gezocht met Otrium voor meer informatie over de cijfers, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Otrium ziet een verbetering van de cijfers in het boekjaar 2025. Het ebitda-verlies is namelijk geslonken tot 4 miljoen euro. Een jaar eerder kwam het nettoverlies van het bedrijf nog neer op 8 miljoen euro en een jaar daarvoor (2023) was het nog 30 miljoen euro.

Van Valderen meldt tegen Quote dat er in 2027 weer zwarte cijfers moeten zijn voor Otrium. Het bedrijf is flink aan het optimaliseren geslagen en focust zich momenteel alleen nog op de Europese markt. Voor die focus heeft het bedrijf wel een extra lening van 15 miljoen afgesloten bij Viola Credit. “We zetten het geld in om harder te kunnen groeien”, aldus de CEO tegen het platform.

Over Otrium

Otrium is ooit opgestart door Max Klijnstra en Milan Daniels. Het doel: zorgen dat kledingstukken die geproduceerd worden, werkelijk gedragen worden. Otrium helpt merken dan ook hun voorraden met kortingen te verkopen via het platform. Hierbij wil het bedrijf de merken volledig ontzorgen. Otrium werkt voornamelijk met het consignmentmodel (zo’n 98 procent van het gehele aanbod), waarbij de merken de kledingstukken in bewaring geven bij Otrium, maar nog wel de eigenaar blijven. De kledingstukken komen te liggen in de opslag in Almelo, van waaruit Otrium alle bestellingen uitstuurt en verzorgt door heel Europa.