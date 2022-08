Omzet Pandora blijft groeien, sluit Q2 af met recordomzet

Het Deense sieradenmerk Pandora sluit Q2 af met positieve cijfers, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het bedrijf bereikte een omzetplus van 10 procent, waardoor de omzet neerkomt op 5,7 miljard Deense Kroon (omgerekend 760 miljoen euro).

De omzet in Europa blijft groeien, terwijl de VS en China de totale groei afremmen. De groei van de omzet in de VS, Pandora's grootste markt, daalde met 12 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021, maar was nog steeds sterk ten opzichte van 2019, met een organische groei van 59 procent. Een vertraging van de Amerikaanse markt werd verwacht na de impact van de stimuleringscheques die de Amerikaanse regering in 2021 heeft ingevoerd. De stimuleringscheques gingen in maart 2021 van start.

De belangrijkste Europese markten presteerden goed in het tweede kwartaal van 2022: alle vier de markten (Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) vertoonden een dubbelcijferige organische groei ten opzichte van Q2 2021. De gevestigde markten van Pandora in het VK en in Italië hebben beide een sterke marktpositie en een hoog marktaandeel, zo is te lezen in het kwartaalverslag. De prestaties in China zijn minder goed en blijven negatief beïnvloed door Covid-19.

De EBIT kwam uit op 1.249 miljoen Deense Kroon (omgerekend 168 miljoen euro) en de nettowinst kwam uit op 934 miljoen Deense Kroon (omgerekend 126 miljoen euro).