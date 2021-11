Omzet Primark daalt verder in boekjaar 2021

De omzet van modeketen Primark lag in boekjaar 2021 vijf procent lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het geconsolideerde jaarverslag van Associated British Foods Plc, het moederbedrijf van Primark.

In het boekjaar, dat eindigde op 18 september, behaalde Primark een omzet van ongeveer 5,6 miljard pond (omgerekend 6,6 miljard euro), tegenover 5,9 miljard pond (6,9 miljard euro) in 2020. Daarmee ligt de omzet nog steeds ver onder het niveau van voor de pandemie. In boekjaar 2019 kwam de omzet uit op 7,7 miljard pond (8,9 miljard euro).

Primark loopt in boekjaar 2021 twee miljard pond mis door coronacrisis

Primark heeft dit jaar naar schatting twee miljard pond aan inkomsten misgelopen als gevolg van de coronacrisis, zo staat in het verslag. Primark-winkels waren in het boekjaar gemiddeld vier maanden gesloten als gevolg van de coronamaatregelen. Ondanks dat steeg de operationele winst van Primark met vijftien procent naar 415 miljoen pond (487 miljoen euro). Dat bedrag is exclusief de 94 miljoen pond aan ontvangen coronasubsidie die Primark in de tweede helft van het jaar terugbetaalde aan de Britse overheid. Deze mindering meegerekend kwam de operationele winst uit op 321 miljoen pond (377 miljoen euro).

Primark had het geld ontvangen om werknemers te kunnen doorbetalen. Na de heropening van winkels in april draaide Primark ‘recordomzetten’ en zei het geen aanspraak meer op de subsidies te hoeven maken. Het bedrijf had daarbij niet gerekend op de gevolgen van de ‘pingdemic’ en het uitblijvende toerisme, die de verkoopcijfers in het vierde kwartaal alsnog deden inzakken.

Primark heeft nu in totaal 398 winkels wereldwijd. Het bedrijf verwacht het winkelnetwerk in de komende vijf jaar uit te breiden naar 530 winkels. In Europa beschouwt Primark Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal als de belangrijkste groeimarkten.