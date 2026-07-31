Omzet Puma daalt met bijna 10 procent in tweede kwartaal, verliezen houden aan

De omzet van Puma daalt in het tweede kwartaal met bijna 10 procent tot net onder 1,7 miljard euro en het Duitse sportkledingbedrijf blijft verlieslatend. De cijfers zijn vrijdag bekendgemaakt in het Duitse Herzogenaurach.

De daling is het gevolg van de aanhoudende herstructurering van het bedrijf en een zwakkere vraag door het conflict in het Midden-Oosten. De groothandelsactiviteiten in Amerika en Europa zijn aanzienlijk zwakker. Puma vermindert momenteel bewust de verkoop via dit kanaal, met name in Noord-Amerika en Europa.

Het aangepaste verlies voor rente en belastingen loopt op tot 41,9 miljoen euro, van een verlies van 24,5 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies daalt daarentegen met een ruime 70 procent tot 72,8 miljoen euro, doordat de eenmalige kosten aanzienlijk lager zijn.

Puma bevestigt zijn prognose en verwacht nog steeds een omzetdaling en een operationeel verlies.