Omzet Scotch & Soda stijgt met 23 procent in boekjaar 2021-2022

Modemerk Scotch & Soda heeft in het boekjaar 2021-2022 een omzet van 342,5 miljoen euro behaald, zo blijkt uit het Impact Report van het bedrijf. Op jaarbasis is de omzet van het bedrijf met 23 procent toegenomen.

Het betekent een flinke stijging. In het boekjaar 2020-2021 lag de omzet namelijk op 277,9 miljoen euro. Met een omzet van 342,5 miljoen euro in het afgelopen boekjaar ligt de omzet ook hoger dan voor de coronapandemie. In het boekjaar 2018-2019 daalde de omzet namelijk met 3 procent naar een omzet van 328,7 miljoen euro.

Omdat de omzet van het bedrijf in het Impact Report wordt vermeld, een rapport waar Scotch & Soda ingaat op verduurzamings initiatieven van het bedrijf, worden er geen verdere financiële details genoemd.