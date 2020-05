Omzet Steve Madden daalt met 13,6 procent in Q1

Schoenenretailer Steve Madden, Ltd. rapporteert over het eerste kwartaal van fiscaal 2020 een omzet van 359,2 miljoen dollar (322,7 miljoen euro). Dat komt neer op een daling van 13,6 procent, blijkt uit het eerste kwartaalverslag van het bedrijf.

De brutowinst kwam in de eerste drie maanden van het boekjaar uit op 133,5 miljoen dollar (119,9 miljoen euro), ten opzichte van 161,8 miljoen dollar (145,4 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar.

Steve Madden meldt dat de omzet uit groothandelsactiviteiten met 13 procent is gedaald naar 302,7 miljoen dollar (271,9 miljoen euro), en schrijft deze daling toe aan een groot aantal gecancelde orders als gevolg van Covid-19. De omzet uit retailactiviteiten daalde met 15,8 procent naar 52,9 miljoen dollar (47,5 miljoen euro), te wijten aan winkelsluitingen als gevolg van Covid-19. Het winkelnetwerk van Steve Madden bestaat momenteel uit zo’n 250 fysieke filialen en acht webwinkels.

“Na een sterk 2019 zijn we goed begonnen aan 2020, aangezien inkomsten en winsten in de eerste twee maanden boven verwachting waren en reacties van consumenten op de lentecollecties positief waren,” verklaart CEO Edward Rosenfeld in het verslag. “Begin maart verzwakte ons bedrijf echter flink door de effecten van de Covid-19 pandemie. Sindsdien is onze topprioriteit de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en de bredere gemeenschap, gevolgd door het waarborgen van de levensvatbaarheid en de kracht van ons bedrijf op de lange termijn,” legt Rosenfeld uit.

Beeld: Steve Madden Facebook