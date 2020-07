Omzet stijgt 30 procent meldt JD Sports

JD Sports heeft dinsdag de hele jaar resultaten bekendgemaakt. De hele jaar netto winst van het bedrijf is gestegen. De omzet nam toe met 30 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst van JD Sports voor het hele jaar bedraagt 375 miljoen pound, tegen 340 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet toegenomen naar 6,111 miljoen pound.

JD Sports Fashion plc (JD/: LN), beter bekend als JD Sports, is een sport retail bedrijf dat gevestigd is in Bury, Greater Manchester, Engeland, met winkels in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het is genoteerd aan de London Stock Exchange en maakt deel uit van de FTSE 250 Index. Het bedrijf is opgericht in 1981 en heeft nu wereldwijd meer dan 2400 winkels.

Sinds 2020, heeft JD Sports meer dan 50,000 werknemers, werkende in meer dan 2,200 winkels.

