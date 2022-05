Omzet Tapestry, Inc. groeit in Q3 van financieel jaar 2022 13 procent ten opzichte van voorgaande jaar

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, heeft in Q3 van het financieel jaar 2022 een omzet van 1,44 miljard dollar (1,39 miljard euro) behaald, zo blijkt uit het kwartaalrapport van de modegroep. De omzet groeit daarmee dertien procent ten opzichte van vorig jaar en acht procent ten opzichte van het laatste derde kwartaal voor de pandemie, in 2019. De winst van het moederbedrijf lag in Q3 van dit jaar op 176 miljoen dollar (169 miljoen euro).

Kate Spade ondervond met een omzet van 302 miljoen dollar (291 miljoen euro) de sterkste omzetgroei van de drie bedrijven die onder de modegroep vallen (19 procent). Coach en Stuart Weitzman noteerden omzetten van 1,1 miljard dollar (1,06 miljard euro) en 64 miljoen dollar (62 miljoen euro) respectievelijk en behaalden daarmee beide een omzetgroei van elf procent. Coach groeide met name sterk in de digitale verkoop, waar het een omzetgroei van een vierde in vergelijking met vorig jaar noteerde.

Coach behaald nog steeds bij verreweg de hoogste winsten binnen de modegroep (287 miljoen dollar, 276 miljoen euro), gevolgd door Kate Spade (11 miljoen dollar, 10,6 miljoen euro) en Stuart Weitzman (6 miljoen dollar, 5,8 miljoen euro).

De omzetten die de groep behaalt binnen Europa namen toe met 60 procent. Echter is Europa desondanks nog steeds maar goed voor een klein deel van totale omzet: het percentage omzet behaald binnen Europa werd in het rapport geclassificeerd onder ‘de rest van de wereld’ en bleef voor alle merken onder de tien procent. Zowel Coach, Kate Spade als Stuart Weitzman zijn vooral prominent in Noord Amerika (goed voor 58, 77 en 49 procent van de omzet respectievelijk) en Azie (38, 15 en 40 procent respectievelijk).

Tot slot kondigt het moederbedrijf aan 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro) in eigen aandelen terug te kopen, wat een verdere stijging is van de oorspronkelijk geplande 1,25 miljard dollar (1,2 miljard euro). Het verwachte jaarlijkse dividend blijft daarmee met 1 dollar (0,96 euro) gelijk.