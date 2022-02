Omzet Unibail-Rodamco-Westfield iets omhoog in tweede helft boekjaar, ‘radicale’ plannen voor VS

De omzetten vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield laten weer een stijgende lijn zien. In de tweede helft van het boekjaar 2021 lag het omzetniveau gemiddeld op 93 procent vergeleken met het laatste half jaar voor de pandemie, in 2019. Dat blijkt uit het jaarverslag van Unibail-Rodamco-Westfield, dat vanochtend werd gepubliceerd.

In Europa waren de omzetten in het tweede halfjaar van 2021 nog acht procent lager dan in de tweede helft van 2019. In de VS werd hetzelfde niveau alweer aangetikt.

De totale jaaromzet van alle winkelcentra lag nog wel iets lager dan in 2020. In 2021 de totale jaaromzet uit op 1,63 miljard euro, tegenover 1,7 miljard euro in 2020. Het nettoresultaat, waarin ook de omzetten van bijvoorbeeld kantoren en beurslocaties zijn meegerekend, daalde van 1,06 miljard euro in 2020 naar 1 miljard euro dit jaar.

De lagere resultaten hebben gedeeltelijk te maken met leegstand in de eerste helft van het jaar, en de huurkortingen die Unibail-Rodamco-Westfield uitgaf in in het kader van de coronacrisis. In totaal gaf Unibail-Rodamco-Westfield in het boekjaar 301 miljoen euro huurkorting.

Unibail-Rodamco-Westfield slankt portfolio af

Het vastgoedconcern is intussen nog druk bezig bestaande schulden weg te werken. Daarvoor verkocht het in het afgelopen jaar al meerdere bezittingen. Recentelijk ging nog een aandeel van 45 procent in het Parijse winkelcentrum Westfield Carré Sénart naar Société Générale Assurances en BNP Paribas Cardif. Met dergelijke transacties in de laatste tijd heeft Unibail-Rodamco-Westfield 2,5 miljard euro van het totale Europese verkoopdoel van 4 miljard euro behaald.

Ook in de Verenigde Staten werden bezittingen afgestoten. Dat zal in 2022 en 2023 op grotere schaal worden doorgezet: dan staat er een ‘radicale reductie’ van het portfolio gepland.