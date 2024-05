Omzet Valentino daalt met 5 procent in 2023

Italiaans modehuis Valentino heeft in het boekjaar 2023 een omzet van 1,35 miljard euro behaald. Het betekent een daling van 5 procent in vergelijking met een boekjaar eerder bij huidige wisselkoersen, zo blijkt uit een statement in handen van FashionUnited IT.

Dankzij de positieve ontwikkeling in de regio Azië-Pacific en Japan groeide de omzet van eigen winkels, inclusief e-commerce, in 2023 met drie procent. In Europa daarentegen bleek de tweede helft van 2023 uitdagend, terwijl in de VS in de tweede helft van het jaar bemoedigende tekenen te zien waren, aldus een verklaring van het in Rome gevestigde modehuis.

De wholesaleomzet daalde in het boekjaar met twaalf procent, maar dit is geen verrassing. Vorig jaar kondigde Valentino namelijk aan dat het de balans tussen wholesale en retail opnieuw wilde bekijken. De directe verkoop, inclusief e-commerce, is dan ook goed voor 66 procent van de omzet in 2023, vergeleken met 62 procent in 2022.

De jaarrekening van Valentino Spa toonde een winst voor rente en belastingen (EBITDA) van 314 miljoen euro, een daling van zeven procent ten opzichte van 2022. Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar bedroeg 99 miljoen euro, 18 procent minder dan in het voorgaande jaar. Valentino's beauty- en parfumtak, die in licentie is gegeven aan L'Oréal, zette zijn groei voort met een stijging van 42 procent in 2023.

Het nieuwe winkelconcept van het merk, dat eind 2022 werd onthuld, is in 2023 wereldwijd verder uitgerold met nieuwe openingen in Genève, Florence, Parijs op Avenue Montaigne, Shanghai op Plaza 66 en New York op Madison Avenue.

Valentino kondigde eerder aan dat creatief directeur Pierpaolo Piccioli vertrekt. De functie wordt overgenomen van Alessandro Michele, die eerder aan het hoofd stond van Gucci. Welk effect de aanstelling van Michele zal hebben op de omzet, moet nog blijken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited IT. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.