Omzet Victoria's Secret Q2 stijgt dankzij versneld momentum onder nieuw leiderschap

Victoria's Secret zag een lichte omzetstijging in het tweede kwartaal van het boekjaar, wat de lingeriegigant ertoe aanzette de verwachtingen voor het volledige jaar te verhogen.

In de dertien weken tot en met 2 augustus steeg de netto-omzet met 3 procent jaar op jaar, van 1,417 miljard dollar in het voorgaande jaar tot 1,459 miljard dollar. Dit lag boven de eerder geciteerde verwachtingen, aldus het management. De totale vergelijkbare omzet steeg ook met 4 procent.

De omzet was met name sterk bij de internationale activiteiten van het bedrijf, waar een jaar-op-jaar stijging van 21,8 procent was. Terwijl de winkels in Noord-Amerika een omzetstijging van 3,1 procent zagen, daalde het directe kanaal van het bedrijf met 5,5 procent.

Het bedrijfsresultaat daalde ook, van 62 miljoen dollar naar 41 miljoen dollar, terwijl de nettowinst uitkwam op 16 miljoen dollar, ofwel 20 dollarcent per verwaterd aandeel, vergeleken met 32 miljoen dollar, ofwel 40 dollarcent per aandeel, in het voorgaande jaar.

Victoria's Secret merkte op dat de cijfers werden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de overname van Adore Me en de voortdurende herstructurering van het leiderschapsteam. Exclusief dergelijke factoren bedroeg het bedrijfsresultaat 55 miljoen dollar, boven de gecommuniceerde verwachtingsrange.

Verwachtingen voor volledig jaar verhoogd na uitrol Path to Potential-strategie

In het licht van de positievere omzet voor het kwartaal, zei het bedrijf dat het de verwachtingen voor het volledige jaar verhoogde van de eerder geciteerde 6,2 tot 6,3 miljard dollar. Victoria's Secret verwacht nu een omzet voor het volledige jaar tussen de 6,33 miljard en 6,41 miljard dollar.

Verder verwacht het een aangepast bedrijfsresultaat tussen de 270 miljoen en 320 miljoen dollar. Dit is inclusief een netto-tariefimpact van ongeveer 100 miljoen dollar, 50 miljoen dollar hoger dan de eerder geschatte verwachting.

Hillary Super, CEO van Victoria's Secret, zei dat de resultaten 'vroege vooruitgang op onze Path to Potential-strategie' weerspiegelden, die is 'gedreven door productinnovatie, vernieuwing en geëvolueerde storytelling die zowel bestaande als nieuwe klanten aanspreekt'.

Scott Sekella, financieel en operationeel directeur, voegde eraan toe dat dit het eerste kwartaal was onder het vernieuwde leiderschapsteam van het merk, met hun impact 'die aanzienlijke momentum oplevert nu we de tweede helft van het jaar ingaan'.

'Hoewel we erkennen dat de macro-economische omgeving onzeker blijft, zijn we enthousiast over de productvernieuwing en klantervaringen die we voor de tweede helft van het jaar hebben gepland', aldus Sekella.