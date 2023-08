Omzet Wolverine World Wide, Inc. krimpt in Q2, verlaagt verwachtingen en benoemt nieuwe CEO

De tweede kwartaalomzet van Wolverine World Wide, Inc. ligt 17,4 procent onder het omzetniveau van een jaar eerder. Dat zorgt ervoor dat de lifestylegroep zijn verwachtingen voor boekjaar 2023 aanpast, zo is te lezen in een kwartaalverslag.

De omzet komt neer op 589,1 miljoen dollar in het tweede kwartaal, dat is omgerekend 534,6 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de omzet nog 713,6 miljoen dollar (647,6 miljoen euro).

Wolverine World Wide ziet ook de operationele winst afnemen. Waar vorig jaar nog een operationele winst van 167,9 miljoen dollar (152,4 miljoen euro) in de boeken schreef, is dat nu 46,1 miljoen dollar (41,8 miljoen euro).

“Het economisch klimaat is uitdagend”, meldt Mike Stornant, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Executive Officer, van Wolverine World Wide, in het kwartaalverslag, “vooral in de wereldwijde groothandelskanalen waar de vraag naar orders is afgenomen omdat retailers hun activiteiten voorzichtiger beheren. Als gevolg daarvan hebben we de omzet- en winstverwachtingen voor de tweede helft van het jaar verlaagd.”

De CEO verwacht nu een omzetdaling tussen de 10 en 10,7 procent. In bedragen is dat een omzet tussen de 2,26 miljard dollar en 2,28 miljard dollar (20,5 miljard euro en 20,7 miljard euro).

Wolverine World Wide benoemt nieuwe CEO

In het verslag wordt ook bekendgemaakt dat Chris Hufnagel is gepromoveerd tot voorzitter en CEO. "Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor onze voorzitter, Tom Long en de hele Raad van Bestuur voor hun vertrouwen in mij. Ik voel me echt vereerd om de volgende CEO van het bedrijf te worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het juiste team en het juiste draaiboek hebben om de prestaties van het bedrijf snel te verbeteren."