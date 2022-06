Omzet Zeeman herstelt van coronadip

Zeeman behaalde in 2021 een netto omzet van 678,5 miljoen euro, zo blijkt uit hun MVO-verslag. Dit is een verschil met 9,1 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, toen de omzet nog op 616,6 miljoen euro lag. In 2019, het laatste pre-corona jaar, lag de omzet nog op 639,1 miljoen euro, een verschil van 5,8 procent in vergelijking met afgelopen jaar. De consumentenomzet (de omzet inclusief BTW) kwam uit op 816,2 miljoen euro, in vergelijking met 740,6 miljoen euro in 2020 en 768,6 miljoen euro in 2019.

Zeeman deelde in het verslag niet wat de behaalde winst was. Wel benoemde ze: “De operationele winst is consistent goed de afgelopen jaren. We zijn de COVID-19 periode financieel goed doorgekomen. Hierdoor is onze schuldpositie relatief laag.” Ook deelde Zeeman in 2021 71 procent meer geïnvesteerd te hebben dan in 2020.

Het totaal aantal winkels van Zeeman groeide van 1297 naar 1303. Zo waren er eind 2021 driehonderd winkels in Frankrijk en meer dan honderd in Spanje. Wel daalde het aantal winkels in Nederland, van 468 in 2020 naar 459 in 2021.

Ook noemde Zeeman dat zij hun doel om het aandeel ‘duurzaam’ katoen in de kleding- en textielcollectie te verhogen naar vijftig procent hebben behaald. Ook het doel om voor 2021 dat minimaal 95 procent van de ververijen en wasserijen een waterzuiveringssysteem heeft zou zijn bereikt.