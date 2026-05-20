Omzet Zeeman verder toegenomen, maar had in 2025 ‘uitdagend jaar’

Textieldiscounter Zeeman heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een kleine omzetplus. Het bedrijf stelt echter dat het een ‘uitdagend jaar’ is geweest, aldus het Nederlandse bedrijf in het MVO-jaarverslag. De omzet kwam neer op 984 miljoen euro.

Thuisregio de Benelux bleef goede resultaten behalen, maar in onder andere Duitsland en Frankrijk bleven de resultaten achter bij de verwachtingen. “In 2025 was het nodig om keuzes te maken. Ondanks stijgende kosten, uitdagende marktomstandigheden en geopolitieke onzekerheid, hebben we stappen vooruitgezet in de ontwikkeling van Zeeman”, aldus vertrekkend CEO Erik-Jan Mares in het verslag. “De werkelijkheid van vandaag vraagt om scherpte op de korte termijn, terwijl we blijven bouwen aan onze duurzame ambities. Dat betekent voor Zeeman dat we continu balanceren: investeren waar het nodig is, maar ook de discipline houden om onze basis verder op orde te brengen. We zijn er nog niet; juist daarom blijven we gericht werken aan versterking. We kijken zorgvuldig waar en wanneer verdere aanpassingen nodig zijn.”

De discounter geeft in het verslag aan dat 2025 een jaar is waarin Zeeman zich ‘nadrukkelijk heeft gericht op het verder verstevigen van het fundament’. Hier doelt het bedrijf op effectiever en efficiënter werken. “De juiste weg is ingeslagen, maar fit worden is een beweging van meerdere jaren”, aldus Mares. In 2026 wordt de lijn dan ook doorgezet. Naast het versterken van het fundament zal het focussen op het verbreden van de klantengroep en de verdere verduurzaming van de keten.

Zeeman is actief in acht landen met in totaal 1388 winkels. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Portugal.