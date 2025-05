Omzetdaling bij Under Armour: Thuismarkt Noord-Amerika belast resultaat

Under Armour heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een duidelijke omzetdaling. Toch ziet de Amerikaanse sportartikelenfabrikant zichzelf op de goede weg om het merk opnieuw te positioneren. Kevin Plank, de algemeen directeur, verklaarde woensdag bij de presentatie van de actuele bedrijfsresultaten: “We zijn bezig met het herstellen van onze relevantie als merk.”

In het afgelopen boekjaar noteerde Under Armour een omzetdaling van 9 procent tot 5,2 miljard dollar (omgerekend 4,68 miljard euro). Vooral de thuismarkt Noord-Amerika ontwikkelde zich zwak, waar de opbrengsten met 11 procent daalden tot 3,1 miljard dollar. Ook de internationale activiteiten moesten inleveren. Hier daalde de omzet met 6 procent tot 2,1 miljard dollar. Terwijl de EMEA-regio zich stabiel ontwikkelde, noteerde de regio Azië-Pacific een aanzienlijke min van 13 procent. In Latijns-Amerika daalde de omzet met 6 procent.

In de wholesale daalde de omzet met 8 procent tot 3 miljard dollar. In de rechtstreekse verkoop lag de daling zelfs op 11 procent tot 2,1 miljard dollar. Vooral de e-commerce had het zwaar, de opbrengsten daalden met 23 procent als gevolg van geplande kortingen. Het aandeel van de online business in de totale omzet van de rechtstreekse verkoop bedroeg vorig jaar 35 procent.

Ook de ontwikkeling in de afzonderlijke productgroepen liet een vergelijkbaar beeld zien: de omzet in het kledingsegment daalde met 9 procent tot 3,5 miljard dollar, terwijl de schoenensector een daling van 13 procent tot 1,2 miljard dollar liet zien. Een lichtpuntje was de categorie accessoires, die met een lichte plus van 1 procent afsloot op 411 miljoen dollar.

Gecorrigeerde winst ondanks nettoverlies

Operationeel moest Under Armour een verlies van 185 miljoen dollar rapporteren. Gecorrigeerd voor speciale effecten behaalde het bedrijf echter een operationele winst van 198 miljoen dollar. Onder de streep stond een nettoverlies van 201 miljoen dollar, terwijl de gecorrigeerde nettowinst 135 miljoen dollar bedroeg. Het verwaterde verlies per aandeel bedroeg 0,47 dollar, de gecorrigeerde winst per aandeel was 0,31 dollar.

Voor het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2026 verwacht Under Armour, gezien de aanhoudend moeilijke macro-economische omgeving, nog steeds tegenwind. De omzet zal naar verwachting met 4 tot 5 procent dalen. In Noord-Amerika wordt een daling van vergelijkbare omvang verwacht, terwijl de regio Azië-Pacific rekening moet houden met een daling in het middelhoge dubbelcijferige percentagegebied. In de EMEA-regio daarentegen verwacht het bedrijf een groei in het hoge enkelcijferige percentagegebied.

De brutomarge zal naar verwachting licht verbeteren, terwijl de operationele kosten – gecorrigeerd voor eenmalige effecten – naar verwachting iets onder het niveau van vorig jaar zullen liggen. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat wordt verwacht tussen de 20 miljoen en 30 miljoen dollar, de gecorrigeerde winst per aandeel zal naar verwachting tussen de 0,01 dollar en 0,03 dollar liggen.